Süper Lig'de Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 bitti

Süper Lig'de Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Gaziantep FK'nın Kozlowski ve Halil Dervişoğlu ile bulduğu pozisyonlar sonuçsuz kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho, Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa, Aye, Metehan Altunbaş
Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu
Sarı kart: Dk. 37 Halil Dervişoğlu ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
12. dakikada Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, top kalenin solundan dışarı gitti.
17. dakikada orta alanda topu kazanan Kerim Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak soldan auta gitti.
41.? ?dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top, kafayla arka direği aşırtıldı. Meşin yuvarlakla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
43.? ?dakikada orta alanda topu kazanan Kozlowski'nin ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.