Haberler

Süper Lig'de Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+51 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Gaziantep FK'nın Kozlowski ve Halil Dervişoğlu ile bulduğu pozisyonlar sonuçsuz kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho, Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa, Aye, Metehan Altunbaş

Gaziantep Fk : Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu

Sarı kart: Dk. 37 Halil Dervişoğlu ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

12. dakikada Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, top kalenin solundan dışarı gitti.

17. dakikada orta alanda topu kazanan Kerim Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak soldan auta gitti.

41.? ?dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top, kafayla arka direği aşırtıldı. Meşin yuvarlakla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

43.? ?dakikada orta alanda topu kazanan Kozlowski'nin ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması

Öğretmenlerin merakla beklediği konuya net yanıt: Getirmeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Kayınpeder vahşeti! Oğlunu öldürdü, gelinini ve torununu ise...

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 dakikada tepetaklak oldu

4 dakikada tepetaklak oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı

Gizemli hastalık can aldı! Havalimanı çevresinde alarm verildi
Kıbrıs gazisi Süryani papaz Habib Önder, kolundaki 2 şarapnel parçasıyla Mor Gabriel'de ayin yönetti

Ayini yöneten papaz meğer Kıbrıs gazisiymiş! Kolunda 2 şarapnel
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

366 milyon Euro harcandı! Şampiyonluk beklerken küme düşme hattındalar
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu