Süper Lig'de ilk yarıdaki derbilerin günleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)