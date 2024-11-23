Süper Lig'de ilginç taktik: Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor'un İstanbul'da karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Havanın soğuması sebebiyle futbolcular bir çeşit önlemler aldı. Eyüpspor forması giyen Léo Dubois, kramponunun içine tuz ve karabiber koydu.

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında yeşil sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Léo Dubois'in kramponunun içine tuz ve karabiber koyması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da soğuyan hava sebebiyle oyuncular bir takım önlemler aldı. Yer yer kar yağışlarının bile göründüğü İstanbul'da yaşanan soğuktan etkilenmemek için bazı oyuncular ilginç yöntemler keşfetti.

KRAMPONLARINA TUZ VE KARABİBER KOYDU

Léo Dubois, ayaklarını sıcak tutmak için kramponlarının içine tuz ve karabiber serpti. Dubois'in bu formülü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.