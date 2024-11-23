Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de ilginç taktik: Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü

Süper Lig'de ilginç taktik: Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında ilgiç bir olay yaşandı. Eyüpspor forması giyen Léo Dubois, ayaklarının ısınması için kramponlarının içine tuz ve karabiber koydu.

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor'un İstanbul'da karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Havanın soğuması sebebiyle futbolcular bir çeşit önlemler aldı. Eyüpspor forması giyen Léo Dubois, kramponunun içine tuz ve karabiber koydu.

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında yeşil sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Léo Dubois'in kramponunun içine tuz ve karabiber koyması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da soğuyan hava sebebiyle oyuncular bir takım önlemler aldı. Yer yer kar yağışlarının bile göründüğü İstanbul'da yaşanan soğuktan etkilenmemek için bazı oyuncular ilginç yöntemler keşfetti.

KRAMPONLARINA TUZ VE KARABİBER KOYDU

Léo Dubois, ayaklarını sıcak tutmak için kramponlarının içine tuz ve karabiber serpti. Dubois'in bu formülü sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin yıldız:

kokmasın diye tuzlamıştır maçtan sonra yiyecek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.