Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında hakemin 90+3'te verdiği penaltı kararına tepki gösteren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yedek kulübesindeki tüm isimleri maç bitmeden soyunma odasına gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

KONYASPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibi ekibi Kocaelispor, 59. dakikada savunmanın hatası sonucu Serdar Dursun ile öne geçerken, Konyaspor bu gole 86. dakikada Blaz Kramer ile karşılık verdi. Mücadeleye maçın uzatma anlarında yaşanan penaltı kararı damgasını vurdu. Yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda 90+3'te penaltı kazandı. Hakemin bu kararı sonrası Kocaelisporlu oyuncu ve teknik heyetten hakeme büyük tepki geldi.

TEPKİ GÖSTERİP SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Hakemin verdiği penaltı kararına tepkilerine devam eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, radikal bir karar alarak kendisi dahil yedek kulübesindeki tüm isimleri maç sona ermeden soyunma odasına yönlendirdi. Penaltıda topun başına geçen Muleka, takımını öne geçirirken, maçın son saniyelerinde Kocaelispor yedek kulübesinde kimsenin olmadığı kameralara yansıdı.

