Süper Lig'de kalitesi yüksek, gollü maç! Pirlo ile rekor kırıldı
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Süper Lig'in 25.haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Giresunspor maçta 2-0 öne geçti, Karagümrük peş peşe bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük'ün yenilmezlik serisi 9 maça çıktı, kulüp rekoru kırıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Güzel gollerin atıldığı karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.
Heyecan dolu karşılaşmada ilk gol Giresunspor'dan geldi. 20. dakikada Giresunspor'da kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren isim Riad Bajic oldu. 39'da Sainz farkı 2'ye çıkardı.
45. dakikada Levent Mercan'ın harika frikik golü, skoru 2-1'e getirdi. Giresunspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Maçın 58. dakikasında ise Karagümrük'te kazanılan penaltıyı İtalyan yıldız Fabio Borini gole çevirdi ve karşılaşmada skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi.
Giresunspor'un 3 puan hasreti bu skorla birlikte 9 maça çıktı. Karagümrük ise yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı. Karagümrük kulübü bu maçla birlikte Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
Puanını 30'a yükselten Karagümrük, önümüzdeki hafta Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise 26. haftayı BAY geçiyor.