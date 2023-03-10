Süper Lig'de kalitesi yüksek, gollü maç! Pirlo ile rekor kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Güzel gollerin atıldığı karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

PERDEYİ BAJIC AÇTI

Heyecan dolu karşılaşmada ilk gol Giresunspor'dan geldi. 20. dakikada Giresunspor'da kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren isim Riad Bajic oldu. 39'da Sainz farkı 2'ye çıkardı.

HARİKA FRİKİK GOLÜ

45. dakikada Levent Mercan'ın harika frikik golü, skoru 2-1'e getirdi. Giresunspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

BORINI SAHNEDE

Maçın 58. dakikasında ise Karagümrük'te kazanılan penaltıyı İtalyan yıldız Fabio Borini gole çevirdi ve karşılaşmada skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi.

PİRLO İLE REKOR

Giresunspor'un 3 puan hasreti bu skorla birlikte 9 maça çıktı. Karagümrük ise yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı. Karagümrük kulübü bu maçla birlikte Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

KARAGÜMRÜK, BAŞAKŞEHİR'LE OYNUYOR

Puanını 30'a yükselten Karagümrük, önümüzdeki hafta Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise 26. haftayı BAY geçiyor.