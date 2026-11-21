Süper Lig'de Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında Abena ambulansla sahadan çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında Myenty Abena sakatlandı. 71. dakikada Arda Çelik ile çarpışan Abena sahadan ambulansla çıkarıldı, sağlık durumuna ilişkin Gaziantep FK'dan resmi açıklama bekleniyor.
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçında Myenty Abena sahadan ambulansla çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta Myenty Abena sakatlık yaşadı. Müsabakanın 71. dakikasında Myenty Abena ile Arda Çelik çarpıştı. Çarpışmanın ardından yerde kalan Abena sahadan ambulansla çıkarıldı.
Abena'nın sağlık durumuna ilişkin Gaziantep FK'dan resmi açıklama bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı