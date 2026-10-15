Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Galatasaray maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı