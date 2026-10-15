Haberler

Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu. 17 Ekim Cumartesi saat 16.00'da oynanacak maçta Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Galatasaray maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi de Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı

Bu görüntü gerçekse ortalık fena karışacak
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş