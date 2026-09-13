Süper Lig'de galibiyeti olmayan tek takım Göztepe

SÜPER Lig'de 5'inci hafta maçında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe şu ana kadar 18 takım arasından galibiyet alamayan tek takım oldu.

Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, 5 maç sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı ve 5'inci hafta itibarıyla 18'inci sıraya geriledi. 5'inci hafta başında Göztepe ile birlikte galibiyet sevinci yaşayamayan TÜMOSAN Konyaspor, evinde güçlü rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Göztepe ise henüz 3 puan sevinci yaşayamayan tek takım olarak taraftarını üzmeye devam etti.

Müsabakanın 28'inci dakikasında Rhaldney'in golüyle öne geçen Göztepe ilk devreyi galip tamamladı. Corendon Alanyaspor, 63'üncü dakikada Fernandes ile beraberliği yakalasa da Juan 73'üncü dakikada penaltıdan ağları sarstı. Ancak Göztepe 2 dakika sonra Makouta'nın golün engel olamadı. Alanya deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe puanını 2'ye çıkardı. Son yılların en kötü başlangıcına imza atan Göztepe yine kalesini savunamadı. Toplamda 13 gol yiyen sarı-kırmızılar en kötü savunma performansı gösteren ekip oldu.

STANIMIR STOILOV: DEFANSİF OLARAK GELİŞMELİYİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "Alanya karşısında takım olarak iyi bir mücadele verdiğimizi ve iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Her iki takım adına zor bir mücadeleydi. Ancak bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz şu an devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu iki golle galibiyeti almamız gerekiyordu fakat yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

'SAKATLAR DÖNMEYECEK'

Gelecek hafta içi oynanacak Çaykur Rizespor maçında da sakat olan stoperler Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin dönmeyeceğini açıklayan Bulgar teknik adam, "Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Çünkü sakat oyuncularımın bu zamana kadar döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle yüksek özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız ve kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik. Ancak haftaya daha iyi motive olmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı