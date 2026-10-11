Süper Lig'de Eyüpspor yarın Göztepe'yi ağırlayacak, Dalcı ilk sınavını verecek.

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, haftaya averajla son sırada girdi. Henüz galibiyet alamayan İzmir temsilcisi ise üçer beraberlik ve yenilgiyle 3 puan toplayabildi ve 17. sırada yer aldı.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisinde Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Milli arada göreve gelen Mustafa Dalcı, Göztepe müsabakasıyla takımının başındaki ilk sınavını verecek.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Jawad El Yamiq ile Abdelhamid Sabiri'nin yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA