Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta heyecanı yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilediği sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından küme düşecek son takım da bu hafta belli olacak. Göztepe ile RAMS Başakşehir de Avrupa kupalarına katılma yolunda 5.'lik mücadelesi verecek.

Son haftada dört takım düşme adayı

Ligin son haftası dört takım arasındaki kümede kalma mücadelesine sahne olacak. Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'a konuk olacak. Bir diğer düşme adayı Antalyaspor da Kocaelispor'u ağırlayacak. Alınacak sonuçlara göre Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği veya Antalyaspor'dan biri Trendyol 1. Lig'e düşecek.

Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı