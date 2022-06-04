Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Andrea Pirlo, İstanbul ekibinin başına geçiyor - Haberler

2021-2022 sezonunu Volkan Demirel ile tamamlayan Fatih Karagümrük, kısa süre önce genç hocayla yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

KARAGÜMRÜK, PIRLO İLE TEMASA GEÇTİ

Sporx'in İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre, İstanbul ekibinin, Andrea Pirlo ile temaslara başladığı ifade edildi. Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise A Takım'ı çalıştırmıştı. Pirlo'nun idaresindeki Juventus, o sezonu 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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