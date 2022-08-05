Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Galatasaray'ın Chelsea'nin yıldızı Ziyech için harekete geçtiği iddia edildi - Haberler

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Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Galatasaray'ın Chelsea'nin yıldızı Ziyech için harekete geçtiği iddia edildi

Seferovic ve Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın, Mertens ile Lucas Torreira'nın ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha listesine eklediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Chelsea'de forma giyen yıldız orta saha Hakim Ziyech'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtiliyor.

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Transferde gaza basan Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i gündemine aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sosyal medyada bazı spor hesaplarının iddiasına göre, Galatasaray'ın yeni transfer hedefi 3 sezondur Chelsea forması giyen dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech. Fas Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan yetenekli futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Galatasaray, Chelsea'nin yıldızı Ziyech için harekete geçti

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray, Hakim Ziyech'i transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray yönetimi , Ziyech'i kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin, sarı-kırmızılılardan kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin istediği ve zorunlu satın alma opsiyonu içinse 7 milyon sterlin fiyat belirlediği öğrenildi. Oyuncuya İtalyan devi Milanın'da talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Haberler.com - Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Chelsea Spor Haberler

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