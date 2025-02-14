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Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası

Süper Lig'de de oynayan futbolcuya hapis cezası
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Alanyaspor'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği bir kişiyi gizlice videoya alarak hukuka aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Alanyaspor'da oynayan Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, cinsel ilişkiye girdiği kişiyi gizlice videoye kaydettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI ALDI

Daha önce 4 yıl hapis cezası istenen 32 yaşındaki futbolcu, itirafı ve pişmanlığı sebebiyle ertelenmiş hapis cezası aldı.

Videoların Hwang Ui-jo'dan habersiz yayınlanmasının da lehine olduğu belirtildi. Videoları intikam amacıyla yayınlayan futbolcunun baldızı ise şantaj suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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