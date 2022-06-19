Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor - Haberler

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Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor

Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlı ekibe 2.25 milyon euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferlerine devam eden Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya imza attırmak için harekete geçti.

KONYASPOR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.25 milyon euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti. Yeşil-beyazlı ekip ise, 27 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro istiyor.

Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Abdülkerim Bardakçı ise geçen sezon en çok gol atan stoper oldu ve Konyaspor'un ligi 3. bitirmesine büyük katkı sağladı.Konyaspor kaptanı, 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

Haberler.com - Spor

Mbwana Samatta Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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