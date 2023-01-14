Süper Lig'de çılgın maç! Antalya-Giresun karşılaşması nefes kesti

Antalyaspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

GOL PERDESİNİ DOĞUKAN AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini 4. dakikada Doğukan Sinik açtı ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada ise Sainz, mücadeleye dengeyi getiren golü attı. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

BAJIC, 1 PUANI GETİRDİ

Maçın ikinci yarısı ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. 61. dakikada Antalyaspor'da Fernando direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Giresunspor, eksik rakibi karşısında beraberlik golünü 79. dakikada Bajic ile buldu.