2 isim için bir ilk! Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Samsunspor-Karagümrük maçını yönetecek Emre Kargın ve Kayserispor-Sivasspor maçını yönetecek Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.
MHK, Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte büyük heyecana sahne olacak maçları yönetecek isimler...
İşte haftanın hakemleri;
- Beşiktaş-Kasımpaşa; Arda Kardeşler
- Ankaragücü-Trabzonspor; Burak Şeker
- İstanbulspor-Fenerbahçe; Volkan Bayarslan
- Galatasaray-Konyaspor; Ali Şansalan
- Gaziantep-Pendikspor; Çağdaş Altay
- Antalyaspor-Alanyaspor; Mert Güzenge
- Rizespor-Hatayspor; Cihan Aydın
- RAMS Başakşehir-A.Demirspor; Turgut Doman
- Samsunspor-Karagümrük; Emre Kargın
- Kayserispor-Sivasspor; Alper Akarsu
2 İSİM İÇİN BİR İLK
Öte yandan Samsunspor-Karagümrük maçını yönetecek Emre Kargın ve Kayserispor-Sivasspor maçını yönetecek Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak.