Süper Lig'de 8. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligin 8. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre; 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL