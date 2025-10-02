Haberler

Süper Lig'de 8. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de 8. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol olarak belirlendi.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
