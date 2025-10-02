Süper Lig'de 8. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre; 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de 8. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL