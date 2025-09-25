Haberler

Süper Lig'de 7. Hafta Maç Programı Açıklandı

SÜPER Lig'de 7'inci haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 7'inci hafta müsabakalarının programı ve görevli hakemleri şöyle:

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba): Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan): Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep): Batuhan Kolak

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat): Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi): Çağdaş Altay

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji): Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani): Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş): Ali Şansalan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
