Süper Lig'de 4. Hafta Tamamlandı: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları sona erdi. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ve güncel puan durumu hakkında detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.
Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korurken ligde milli araya girildi.
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3
Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: 1-1
Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-2
Galatasaray- Çaykur Rizespor: 3-1
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 0-0
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor-Samsunspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Puan Durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|12
|2.TRABZONSPOR
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|3
|10
|3.GÖZTEPE
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|5
|8
|4.TÜMOSAN KONYASPOR
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|5.FENERBAHÇE
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|6.SAMSUNSPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|7.HESAP.COM ANTALYASPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|8.GAZİANTEP FK
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|-4
|6
|9.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|10.İKAS EYÜPSPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|11.BEŞİKTAŞ
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|-4
|3
|13.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14.ZECORNER KAYSERİSPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|-4
|2
|15.KOCAELİSPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
|16.ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|17.KASIMPAŞA
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-3
|0
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor