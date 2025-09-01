Süper Lig'de 4. Hafta Tamamlandı: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları sona erdi. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu. Diğer maçlarda alınan sonuçlar ve güncel puan durumu hakkında detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.

Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korurken ligde milli araya girildi.

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-2

Galatasaray- Çaykur Rizespor: 3-1

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Samsunspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Puan Durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY44001311212
2.TRABZONSPOR431041310
3.GÖZTEPE42206158
4.TÜMOSAN KONYASPOR32108267
5.FENERBAHÇE32106247
6.SAMSUNSPOR32104227
7.HESAP.COM ANTALYASPOR42024406
8.GAZİANTEP FK420259-46
9.CORENDON ALANYASPOR31113214
10.İKAS EYÜPSPOR411247-34
11.BEŞİKTAŞ210123-13
12.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK310226-43
13.RAMS BAŞAKŞEHİR 20201102
14.ZECORNER KAYSERİSPOR302126-42
15.KOCAELİSPOR401326-41
16.ÇAYKUR RİZESPOR301216-51
17.KASIMPAŞA300336-30
18.GENÇLERBİRLİĞİ400438-50

