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Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
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TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri oynanacak karşılaşmalarda Ümit Öztürk, Halil Umut Meler ve Yasin Kol gibi isimler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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