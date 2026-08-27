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Süper Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray-Göztepe: Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK: Çağdaş Altay

Kaynak: AA
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