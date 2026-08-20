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Süper Lig'de 2. Hafta Erzurumspor-Galatasaray ile Başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta yarın Erzurumspor FK ile Galatasaray arasındaki maçla açılacak. Karşılaşma saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Hafta boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar da sahne alacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

Kaynak: AA
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