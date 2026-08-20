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Süper Lig 2. hafta Erzurumspor-Galatasaray ile başlıyor

Süper Lig 2. hafta Erzurumspor-Galatasaray ile başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın Erzurumspor FK-Galatasaray maçıyla başlayacak. Hafta boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar sahne alacak; hafta pazartesi Kocaelispor-Amed Sportif maçıyla tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak Erzurumspor FK- Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı; yarın, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçıyla sona erecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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