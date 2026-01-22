Haberler

Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:
Süper Lig'in 19'uncu haftası, Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 19'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 OCAK CUMARTESİ

14.30 Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir FK: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 OCAK PAZAR

14.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 OCAK PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
