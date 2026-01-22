Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'in 19'uncu haftası, Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 19'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 OCAK CUMARTESİ
14.30 Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir FK: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 OCAK PAZAR
14.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın
26 OCAK PAZARTESİ
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol