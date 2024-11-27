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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Eyüpspor maçını Okan Buruk'un daha önce "Bir daha bizim stadda maç yönetemez" dediği hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri;

  • Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
  • Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
  • Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
  • Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
  • Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
  • Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
  • Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
  • Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
  • Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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