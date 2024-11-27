Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 14. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Eyüpspor maçını Okan Buruk'un daha önce "Bir daha bizim stadda maç yönetemez" dediği hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri;
- Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
- Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
- Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
- Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
- Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
- Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
- Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
- Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
- Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam