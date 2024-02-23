Üye Girişi
Haberler

Süper Lig bildiğiniz gibi! Teknik direktör, kavga eden futbolcularını ringe çıkardı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımında çıkan tartışmayı ilginç bir yöntemle çözdü. Korkmaz, antrenmanda kavga eden futbolcular Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı ringe çıkarıp dövüşmelerini istedi. Futbolcular ise birbirlerine sarılarak aralarındaki gerilime son verdi.

Süper Lig takımı İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, çarşamba günkü antrenmanda kavga eden futbolcuları Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı ringe çıkararak barıştırdı.

FUTBOLCULARI RİNGE ÇIKARDI

Takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, geçtiğimiz gün idmanda tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa'yı barıştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Korkmaz, Mamadou ve Sambissa'yı ringte çıkardı.

"İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR"

Kulüpten yapılan videolu paylaşımda Osman Zeki Korkmaz'ın futbolculara "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizi bitirene kadar dövüşeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı gibi sarılacaksınız" dediği duyuldu. Futbolcular ise birbirlerine sarılarak aralarındaki gerilime son verdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (3)

Atilla Asn:

Bu geyik haberlerle vakit kaybediyoruz yazık...

1
3
yanıtYanıtla
Umut Koyundöven:

Haber içeriklerinde neler bekliyorsun sende alaboynuzlu bir geyiksin demek ki tıklamışsın habere

yanıt0
yanıt0
SERDAR DURSUN:

marcao kerem sandım

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title