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Süper Lig 9. hafta hakemleri belli oldu, GS-FB derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

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TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 26 Ekim Pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA
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