Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 22'nci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak