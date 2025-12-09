Süper Lig 17'nci hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftası için maç programını açıkladı. Haftanın programında dikkat çeken karşılaşmalar arasında Fenerbahçe - Eyüpspor ve Galatasaray - Kasımpaşa maçları yer alıyor.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 17'nci hafta programını duyurdu.
Süper Lig 17'nci hafta programını şöyle:
19 Aralık Cuma
20.00 Kocaelispor - Hesap.com Antalyaspor
20 Aralık Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor - Zecorner Kayserispor
17.00 ikas Eyüpspor - Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
17.00 Rams Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Samsunspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
22 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor