Süper Kupa'ya damga vuran an

Haberler

Güncelleme:
Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid’i 3-2 yenerek kupayı kazandı. İlk yarı uzatmalarındaki goller maça damga vururken, Barcelona karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maç sonrası Arda Güler’in sinirle tekme atarken ayağının kayıp yere düştüğü anlar dikkat çekti.

  • Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
  • Barcelona, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.
  • Real Madrid oyuncusu Arda Güler, maç sonrası sinirle yere tekme attığı sırada ayağı kaydı.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Barcelona oldu. Karşılaşma boyunca tempo düşmezken, özellikle ilk yarının uzatma dakikalarında atılan 3 gol, finale damga vurdu.

BARCELONA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Final maçında Barcelona, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen Katalan ekibi skor üstünlüğünü koruyarak kupaya uzanmayı başardı.

REAL MADRID CEPHESİNDE MORALLER BOZULDU

Finali kaybeden Real Madrid'de maç sonrası hayal kırıklığı dikkat çekti. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, maç bitiminin ardından yaşadığı sinir anı kameralara yansıdı.

ARDA GÜLER'DEN SİNİR ANINDA TALİHSİZLİK

Barcelona yenilgisinin ardından Arda Güler'in sinirle yere doğru tekme attığı, bu sırada ayağının kaydığı anlar dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, genç futbolcunun yaşadığı hayal kırıklığı yorumlara yansıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

MGK ya 1-2 bir de Taksim metro hattı, üstüne de cila niyetine tüm dünyadaki raylı sistemler...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

