Fener mi Galatasaray mı? Ronaldo, Süper Kupa finalinde tarafını seçti
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo favorisini açıkladı. Mücadeleyi yerinden izleyeceğini belirten yıldız futbolcu, "Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.
Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo desteklediği takımı açıkladı.
DEV FİNAL YARIN
29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakibin maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
"FAVORİM GALATASARAY"
Mücadeleyi yerinde izleyecek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.