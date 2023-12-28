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Fener mi Galatasaray mı? Ronaldo, Süper Kupa finalinde tarafını seçti

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo favorisini açıkladı. Mücadeleyi yerinden izleyeceğini belirten yıldız futbolcu, "Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.

Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo desteklediği takımı açıkladı.

DEV FİNAL YARIN

29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakibin maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, bakın kimi destekliyor

"FAVORİM GALATASARAY"

Mücadeleyi yerinde izleyecek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Gokhan Ozkan:

Bizim favorimiz de Messi. Messi seni nasıl hep tokatliyorsa biz de gs'yi tokatlayacagiz.

Yanıtla5623
haksız mıyım:

her daim adamsın ronaldo. yanlış yerde durmadın yine tercihinle

Yanıtla2142
DODOK DODOK:

Hey! Rona, sen Fenevi tanımıyorsun galiba...

Yanıtla1811
Ahmet Melih ALEMDAR:

Tanımıyor zaten :D

414
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