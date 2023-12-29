Süper Kupa finalinde Atatürk pankartına izin verilmedi

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştuğu toplantının detayları belli oldu.

İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNACAK, ATATÜRK PANKARTINA İZİN VERİLMEDİ

Buna göre Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartlarına ve tişörtüne izin verilmedi.

TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı toplantı sonrası detaylar;