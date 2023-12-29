Süper Kupa finalinde Atatürk pankartına izin verilmedi
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya geldi. Toplantıda alınan karara göre, Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak ancak Atatürk pankartlarına ve tişörtüne izin verilmeyecek. Bu durumun nedeni ve sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin durum değerlendirmesi yapmak üzere buluştuğu toplantının detayları belli oldu.
İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNACAK, ATATÜRK PANKARTINA İZİN VERİLMEDİ
Buna göre Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartlarına ve tişörtüne izin verilmedi.
TFF'nin Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptığı toplantı sonrası detaylar;
- Bir açıklama olmayacağı bildirildi.
- İki takım temsilcileri toplantının ardından arka kapıyı kullanarak otelden ayrıldı.
- Mücadele planlanan şekilde oynanacak.
- İstiklal Marşı okunacak.
- Şehitler için saygı duruşunda bulunulacak.
- Türk bayrakları yer alacak.
- Kulüplerin talep ettiği pankart ve tişörtlere onay çıkmadı.