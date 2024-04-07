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Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı

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2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı maçta, Icardi'nin golüyle Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçe, sahadan çekildi.

GALATASARAYLILAR KENDİ ARASINDA MAÇ YAPTI

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesinin ardından, Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti. Kısa süreli kutlamanın ardından sahadaki ekip ile Galatasaray'ın yedek futbolcuları kendi arasında maç yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (12)

Ceto:

Bu GS de hicmi onur yok, sende u19 takim cikarsaydin karsisina

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Export 86:

Onuru olmayanlar A takımı bırakıp maça çoluk çocukla çıkanlardır

yanıt87
yanıt22
Çağan Emin:

Kerem aktürk barış Alper gibi genç futbolcu lari anlarim CAHİLLER sevinmeleri normal.ama diğerlerini anlayamadım.İste bu yüzden Türkiye'nin en büyük futbol kulübü FENERBAHÇE

41
132
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Türk Tolga Tuna:

Geriden

yanıt18
yanıt3
Sinan Bulduk:

Tersten

yanıt0
yanıt0
Deniz Tutar:

senin asaletin yeter...

81
52
yanıtYanıtla
ferhat göçer:

Normalde Ağustos'ta oynanması gereken kupa maçını, rakip takımın transferleri gelmediği ve form tutmadığı için erteleyip, rakip takımın tek kulvarda, Fenerbahçe'nin iki kulvarda mücadele ettiği dönemde oynatmak ve ertelendiği taktirde hem TFF'nin hem de rakip takımın bi kaybının olmayacağı bilindiği halde bu maçın ertelenmemesinin amacı net olarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında ve Avrupa mücadelesinde yıpratmaktır. Aynı Trabzon maçında yapıldığı üzere. Korku meselesine gelince Fenerbahçe'nin tarihinde en çok yendiği ve en çok gol attığı takımdan korkması iddiası komiktir. Şampiyonlukların sahada kazanılmadığını ispat eden rakibe karşı, saha dışında da farklı tedbirler alınamadığı için iş buralara gelmiştir..!

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Türk Tolga Tuna:

Çok kahve muhabbetine dalma bozulursun hikaye iyi yaziyorsunuz

yanıt2
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Hasan Issız:

Yav he he bu boş laflara karnımız tok. Galatasaray hem Avrupa da hem Türkiye liginde oynayıp yoluna devam ediyordu. Ağlamaya devam.

yanıt0
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Halil Yarbaşı:

Asil Türkiye takımına helal olsun

58
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