Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı maçta, Icardi'nin golüyle Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçti. Gol sonrası Fenerbahçe, sahadan çekildi.

GALATASARAYLILAR KENDİ ARASINDA MAÇ YAPTI

Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesinin ardından, Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti. Kısa süreli kutlamanın ardından sahadaki ekip ile Galatasaray'ın yedek futbolcuları kendi arasında maç yaptı.