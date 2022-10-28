Süper bilgisayar finalde yaşanacaklara kadar söyledi! İşte Dünya Kupası'nı kazanacak ülke

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ünlü bir araştırma şirketine ait süper bilgisayar, zafere ulaşacak takımı tahmin etti. Finali Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağını belirten bilgisayar, Dünya Kupası'nı Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.