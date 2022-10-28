Süper bilgisayar finalde yaşanacaklara kadar söyledi! İşte Dünya Kupası'nı kazanacak ülke
Spor Haberleri
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ünlü bir araştırma şirketine ait süper bilgisayar, zafere ulaşacak takımı tahmin etti. Finali Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağını belirten bilgisayar, Dünya Kupası'nı Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.
Katar'da 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda zafere ulaşacak ülkeye ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. Son olarak bir araştırma şirketi Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeye dair tahminde bulundu.
Süper bilgisayar kullanarak yapılan tahminde Dünya Kupası finalinin Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağı belirtildi. Bilgisayar, dev turnuvayı ise Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
- Katar
- Hollanda
- Senegal
- Ekvador
- İngiltere
- ABD
- İran
- Galler
- Arjantin
- Meksika
- Polonya
- Suudi Arabistan
- Fransa
- Danimarka
- Tunus,
- Avustralya
- İspanya
- Almanya
- Japonya
- Kosta Rika
- Belçika
- Hırvatistan
- Fas
- Kanada
- Brezilya
- İsviçre
- Sırbistan
- Kamerun
- Portekiz
- Uruguay
- Güney Kore
- Gana