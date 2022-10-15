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Süper Amatör'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Süper Amatör'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bugün tek maçla başlayacak olan 6. hafta, yarın oynanacak müsabakalar ile devam edecek. 5 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

15 Ekim 2022 Cumartesi

Sungur FK- Akkışlaspor: Ahmet Ulu

16 Ekim 2022 Pazar

Amaratspor- Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç

Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Keğin

Atletikspor-Yahyalıspor: Alim Kandemir

Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Volkan Oğuz

Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor: H.Mehmet Ekmekyermez

Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji: Suat Alptekin

Esentepespor-Gültepespor: Ahmet Çıtak

Erciyes Esen Makina FK- Kayseri Şekerspor: Cem Eray Eşmekaya - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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