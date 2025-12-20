Haberler

Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
Güncelleme:
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 17. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Yücelen Anamurspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-18 ve 27-25 sonuçlandı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti, 25-19'luk skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum ekibi, bu seti de 25-18 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette iki takım denk bir mücadele ortaya koyarken, son bölümde üst üste sayılar bulan Sungurlu Belediyespor, 27-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk yarıyı 3 puanla kapatan Sungurlu Belediyespor puanını 28'e yükseltti.

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Hüseyin Kamber

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Anıl Taha Özdemir, Aleksei Karpenko, Eren Kanlı, Eber Berkun Üstündağ, Erenhan Can, Abdulsamet Sineren, Burak Sağlam, Eray Berke Yetkin, Kaan Ahmet Karacil, Eneshan Can

Yücelen Anamurspor: Berke Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Muhammet Ardoğan, Selçuk Mustafa Uyar, Halil İbrahim Akman, Celilhan Sevgili, Batuhan Aydın, Mehmet Komuc, Alperen Mir Durgun, Abora Özismim

Kağan Sefa Eroğlu

Setler: 25-19, 25-18, 27-25

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
