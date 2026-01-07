Haberler

Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, sahasında Karapınar Anadolu Leoparları'nı 3-0 yenerek ligde 2. sıraya yükseldi.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 18. haftasında Sungurlu Belediyespor, sahasında Karapınar Anadolu Lepoarları'nı 3-0 yendi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti, ev sahibi takımın 25-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci seti 25-16 kazanan Sungurlu Belediyespor, üçüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sungurlu Belediyespor, elde ettiği galibiyetle lig sıralamasında 2'nci sıraya yükseldi.

Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de izledi.

Hakemler: Muammer Bulut, Hüseyin Baş

Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Salih, Mehmet, Abdulsamet, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Berkün

Karapınar Anadolu Leoparları: Ahmet, Hüseyin, Ahmet Kazım, Adem, Mustafa, Hasan, Mustafa Ayar, Taha, Metin

Setler: 25-18, 25-16, 25-21

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu