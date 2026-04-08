Efeler Ligi'ne yükselen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na coşkulu karşılama

Efeler Ligi'ne yükselen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'na coşkulu karşılama
Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenerek SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi. Takım, ilçede coşkuyla karşılandı ve kutlamalar yapıldı.

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenerek SMS Grup Efeler Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasıyla ilçeye dönen Sungurlu Belediyespor kafilesi, vatandaşlar tarafından Atatürk Meydanı'nda karşıladı.

Burada düzenlenen kutlamada vatandaşlar meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takımlarının başarısı kutlandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
