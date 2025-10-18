Haberler

Sungurlu Belediyespor, TVF Spor Lisesi'ni 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Arabica Coffe House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 5. haftasında Sungurlu Belediyespor, TVF Spor Lisesi'ni deplasmanda 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve kulüp başkanı Ahmet Haşim Özsaray da takip etti.

Salon : Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

TVF Spor Lisesi: Efe Koyuncu, Mustafa Eren Filazi, Ata Ünver, Doruk Kutlu, Taha Ömer Doğdu, Berk Şentürk, Haluk Ahmet Ansen, Furkan Behim Bahalı, Yunus Emre Zabun, Doğukan Yaltıraklı, Mehmet Ege Biber, Deniz Alp Altun

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Eren Kanlı, Mahmood Rasoooi, Emircan Başarır, Erenhan Can, Metin Tekozgen, Burak Sağlam, Berke Eray Yetkin, Ahmet Kaan Karacıl, Eneshan Can, Tayeb Eınısamarein, Mehmet Can, Salih Özdemir

Süre: 1 saat 53 dakika

Setler : 14-25, 18-25, 22-25

Arabica Coffe House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 5. haftasında Sungurlu Belediyespor, deplasmanda TVF Spor Lisesi'ni 3-0 yendi.

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve kulüp başkanı Ahmet Haşim Özsaray da izledi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Spor
