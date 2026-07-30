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Sungurlu Belediyespor, Eneshan Can ve Serkan Koçak ile sözleşme yeniledi

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eneshan Can ve Serkan Koçak'ın sözleşmelerini birer yıl uzattı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Eneshan Can ve Serkan Koçak'ın sözleşmelerini birer yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta oyuncu Eneshan Can ve 32 yaşındaki libero Serkan Koçak'ın bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği belirtildi.

İki sporcunun, Sungurlu Belediyespor'un geçen sezon elde ettiği başarıya katkı sağladığı aktarılan açıklamada, sporculara Efeler Ligi'nde başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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