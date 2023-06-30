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Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

- Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Suna Polat'ın cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Teknik Direktör Hikmet Karaman, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve yakınları katıldı.

Suna Polat'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Öztaş - Spor

Adnan Polat Galatasaray Teşvikiye Spor Haberler

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