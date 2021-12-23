Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi - Haberler

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Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

Haberler.com - Spor
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Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 90+1. dakikada yediği golle 1 puanı kaptıran Malatya'nın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Yeni Malatyaspor'da kötü gidiş sürüyor. Sumudica'nın öğrencileri, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR, 18. SIRAYA YERLEŞTİ

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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