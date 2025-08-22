Sumudica duyurdu: Hagi, Süper Lig'e geliyor

Trendyol Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, sürpriz bir transfer haberi vererek taraftarları heyecanlandırdı.

HAGI KARAGÜMRÜK'E GELİYOR

Emanuel Roşu'nun haberine göre; Rumen teknik adam Marius Sumudica, vatandaşı Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını söyledi. Haberde, Fatih Karagümrük'ün kulüpsüz durumda olan Ianis Hagi'ye 1 milyon euro üzerinde maaş ve bir sonraki satış durumunda bonservisten pay karşılığı anlaşma sağladığı ifade edildi.

RANGERS KARİYERİ

Ianis Hagi, Rangers formasıyla çıktığı 130 maçta 20 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.