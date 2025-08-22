Sumudica duyurdu: Hagi, Süper Lig'e geliyor
Bir dönem Süper Lig'de görev yapan Marius Sumudica, vatandaşı Ianis Hagi'nin Süper Lig'e transfer olacağını açıkladı. Fatih Karagümrük, bonservisi elinde olan Ianis Hagi ile 1 milyon euro ve satış durumunda bonservisten pay karşılığı anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, sürpriz bir transfer haberi vererek taraftarları heyecanlandırdı.
HAGI KARAGÜMRÜK'E GELİYOR
Emanuel Roşu'nun haberine göre; Rumen teknik adam Marius Sumudica, vatandaşı Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını söyledi. Haberde, Fatih Karagümrük'ün kulüpsüz durumda olan Ianis Hagi'ye 1 milyon euro üzerinde maaş ve bir sonraki satış durumunda bonservisten pay karşılığı anlaşma sağladığı ifade edildi.
RANGERS KARİYERİ
Ianis Hagi, Rangers formasıyla çıktığı 130 maçta 20 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.