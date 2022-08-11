Sümeyye Boyacı kariyerine bir altın madalya daha ekledi Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı. Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları S4-10 kadınlar 100 metre serbest finalinde altın madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı; S4-10 sınıfı kadınlar100 metre serbest stil finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı rekortmen sporcu Boyacı; 3 altın ve 1 gümüş madalya ile İslami Dayanışma Oyunları'nı tamamladı. (Oğulcan Öner - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Sümeyye Boyacı Konya Spor Güncel Haberler

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