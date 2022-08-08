Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'na damgasını vurdu Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İslami Dayanışma Oyunları'nda düzenlenen Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek finali sonucu gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İslami Dayanışma Oyunları'nda düzenlenen Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek finali sonucu gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde, Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı gümüş madalyanın sahibi oldu. Rekortmen sporcu Boyacı, Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek finali sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından gümüş madalyaya layık görüldü. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Sümeyye Boyacı Spor Haberler

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