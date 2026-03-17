Haberler

Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabı programı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabının maç programını açıkladı. Maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üçüncülük mücadelesinde oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Play-off 3-4 etabı maç programı şöyle:

8 Nisan Çarşamba:

16.00 - 1. Maç (3/4'üncülük - alt)

11 Nisan Cumartesi:

13.00 - 2. Maç (3/4'üncülük - üst)

13 Nisan Pazartesi (gerekirse):

16.00 - 3. Maç (3/4'üncülük - üst)

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

