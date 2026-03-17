Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabı programı açıklandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üçüncülük mücadelesinde oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Play-off 3-4 etabı maç programı şöyle:

8 Nisan Çarşamba:

16.00 - 1. Maç (3/4'üncülük - alt)

11 Nisan Cumartesi:

13.00 - 2. Maç (3/4'üncülük - üst)

13 Nisan Pazartesi (gerekirse):

16.00 - 3. Maç (3/4'üncülük - üst)