Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta 7 maçla tamamlandı, Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi

Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta 7 maçla tamamlandı, Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta, bugün oynanan 7 maçla sona erdi. Galatasaray Daikin Beşiktaş'ı 3-1, Eczacıbaşı Peron İstanbul Göztepe Yuppo'yu 3-0, Fenerbahçe Medicana da Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
SULTANLAR Ligi'nin 8'inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşmanın ardından tamamlandı.
Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray Daikin - Beşiktaş: 3-1 (25-20, 17-25, 25-17, 25-18)
Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş - Manisa BBSK: 3-2 (29-27, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13)
Eczacıbaşı Peron İstanbul - Göztepe Yuppo: 3-0 (25-20, 25-18, 25-18)
Zeren Spor - Kuzeyboru: 0-3 (24-26, 24-26, 23-25)
Nilüfer Bld. Eker - VakıfBank: 0-3 (18-25, 22-25, 14-25)
Aras Kargo - İlbank: 3-0 (25-22, 25-22, 25-18)
Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)