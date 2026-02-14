Haberler

Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi

Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynanan müsabakalar sonuçlandı. Zeren Spor, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerken, Fenerbahçe Medicana İlbank'ı 3-0 mağlup etti. VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0, Aras Kargo ise Aydın BBSK'yı 3-0 ile geçerken, Beşiktaş Göztepe'ye 3-1 yenildi. Nilüfer Belediyespor Eker, Kuzeyboru ile karşılaşarak 3-2 galip geldi, Türk Hava Yolları ise Galatasaray Daikin'e 3-2 kaybetti.

SULTANLAR Ligi'nde 22'nci hafta oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13)

Fenerbahçe Medicana - İlbank: 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)

Bahçelievler Belediyespor - VakıfBank: 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)

Aras Kargo - Aydın BBSK: 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Beşiktaş - Göztepe: 1-3 (24-26, 25-17, 16-25, 20-25)

Nilüfer Belediyespor Eker - Kuzeyboru: 3-2 (25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12)

Türk Hava Yolları - Galatasaray Daikin: 2-3 (25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı