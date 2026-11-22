Sultanlar Ligi'nde 10. hafta bugün oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sultanlar Ligi'nde 10. hafta, bugün oynanan 5 maçla sona erdi. Galatasaray Daikin, Afyon Bld. Yüntaş, VakıfBank, Nilüfer Bld. Eker ve Türk Hava Yolları bugünkü karşılaşmalarını kazandı.
SULTANLAR Ligi'nde 10'uncu hafta bugün oynanan 5 karşılaşmanın ardından tamamlandı.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray Daikin-Zeren Spor: 3-1 (26-24, 25-20, 20-25, 25-14)
Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş-Göztepe Yuppo: 3-0 (25-16, 25-21, 25-23)
İlbank-VakıfBank: 2-3 (19-25, 25-20, 21-25, 25-23, 9-15)
Nilüfer Bld. Eker-Manisa BBSK: 3-0 (25-21, 25-22, 25-19)
Türk Hava Yolları-Beşiktaş: 3-0 (26-24, 25-21, 25-19)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı