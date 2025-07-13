Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gençlerin eğitimden sanata, spordan sosyal gelişime kadar birçok alanda faydalanabileceği 'Sultanhisar Gençlik Merkezi ve Spor Salonu' hizmete açıldı. İlçeye kazandırılan merkez, gençlerin hem öğrenip hem de eğlenebileceği modern bir yaşam alanı sunuyor.

Sultanhisar'da gençlerin hayal gücünü geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak olan 'Sultanhisar Gençlik Merkezi ve Spor Salonu' hizmete açıldı. Merkezde kitap kafe, sanat ve inovasyon atölyeleri, müzik ve zeka oyunları alanları gibi pek çok donatı yer alırken; portatif yüzme havuzu ve spor salonu ile çocukların ve gençlerin spora erişimi de kolaylaşıyor. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları sayesinde her yaştan birey farklı branşlarda sportif ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sultanhisar Gençlik Merkezi ve Spor Salonu, gençlerimizin birlikte düşünüp birlikte gelişeceği, ilçemize değer katacak bir buluşma noktasıdır. Tüm gençlerimizi bu güzel imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN